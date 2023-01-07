Petshop'ta kaçak evcil hayvan satışına 22 bin lira ceza

Yasaklanmasına rağmen evcil hayvan satışı gerçekleşen petshop'a 22 bin 473 TL para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekiplerince Ankara'da gelen ihbarlar doğrultusunda 25 denetim yapıldı.

Başkentte farklı noktalardaki denetimlerde 2 pet shop'un kanuna uymadığı tespit edildi. Petshop'lardan birinde 8, diğerinin deposunda ise 3 kediye ekiplerce el koyuldu. 2 petshop işletmecisine toplam 22 bin 473 TL idari para cezası uygulandı.

SATIŞ YASAKLANMIŞTI

Pet shop'larda 14 Temmuz 2022'den itibaren evcil hayvan satışları yasaklandı. Bu tarihten sonra ev hayvanı satış yeri çalışma izni olan iş yerlerinde, kedi ve köpek türleri bulundurulmazken satışlar, internet üzerinden katalogdan yapılıyor.

Hayvanlar, doğal ortamında yaşamaya devam ederken, fotoğrafları ve bilgileri satıcı tarafından internete yükleniyor. Müşteriler, bu bilgileri inceleyip, almaya karar verirse internet üzerinden alım gerçekleştiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, pet shop'larda hayvan satışı yapılıp yapılmadığına yönelik denetim gerçekleştiriyor.