Petshopta taciz: İşletme sahibine sokak ortasında meydan dayağı

Bursa’da petshopa alışveriş için gelen küçük yaştaki bir kız çocuğu, işletme sahibi tarafından tacize maruz kaldı. Durumu öğrenen aile, şüpheliyi dövdü.

Merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde petshopta çalışan bir kişi, işletmeye gelen kız çocuğunu etti.

İşletmeden ayrılan kız, durumu ailesine bildirdi. Öfkeyle iş yerine gelen çocuğun yakınları, işletme sahibiyle tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Şüpheli, öfkeli aile tarafından dövüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

