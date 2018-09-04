Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente metamfetamin getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti.
Ekipler, kentin giriş noktalarında yaptıkları arama ve kontrol sırasında bir yolcu otobüsünü durdurup denetim yaptı.
Otobüste yapılan aramada, peynir bidonu içerisine gizlenmiş bir kilo 136 gram metamfetamin ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Peynir bidonunda uyuşturucu sevkiyatı
Anadolu AjansıTürkiye
Mersin'de bir yolcu otobüsünde yapılan aramada peynir bidonu içerisine gizlenmiş bir kilogram metamfetamin ele geçirilirken, bir şüpheli tutuklandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente metamfetamin getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti.