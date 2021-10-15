Peynir tadarken hayatını kaybetti

Trabzon'da emekli bir öğretmen, pazar yerinde almak istediği peyniri tadarken peynir parçasının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirdi.

Haberler - İHA 15.10.2021 - 10:33

Peynir tadarken hayatını kaybetti

İlişkili Haberler

Nefes borusuna sakız kaçan genç hayatını kaybetti

Nefes borusuna sakız kaçan genç hayatını kaybetti

Nefes borusuna kaçan hamur felç etti

Nefes borusuna kaçan hamur felç etti

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde emekli öğretmen Veysel Ayar (69), ilçe merkezinde pazar yerinde alışveriş yaparken peyniri test ettiği sırada peynir parçası nefes borusuna kaçınca birden fenalaştı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Veysel Ayar nefes almakta güçlük çektiği için Trabzon’daki Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaldırıldığı hastanede aort damarında yırtılma da tespit edilen Veysel Ayar doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ayar, bugün ilçe merkezinde kılınacak cenaze namazının ardından Ağaçlı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...