Peynir tadarken hayatını kaybetti

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde emekli öğretmen Veysel Ayar (69), ilçe merkezinde pazar yerinde alışveriş yaparken peyniri test ettiği sırada peynir parçası nefes borusuna kaçınca birden fenalaştı.



Olay yerine çağrılan ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Veysel Ayar nefes almakta güçlük çektiği için Trabzon’daki Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.



Kaldırıldığı hastanede aort damarında yırtılma da tespit edilen Veysel Ayar doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



Ayar, bugün ilçe merkezinde kılınacak cenaze namazının ardından Ağaçlı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

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