Peynir tenekesinden yaptığı saksıyla öldürdü. Kayınpederine attı, yoldan geçen birine isabet etti
28.08.2026 13:23
Acılı evlat: "Kayınpederiyle yaşadığı bir sorun varmış, babamla hiç bir ilgisi alakası yok."
Gaziosmanpaşa'da bir aile arasındaki tartışma sırasında sokağa fırlatılan saksılardan biri yoldan geçen bir adamın ölümüne neden oldu. Saksı atan zanlı "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.
NTV İstanbul- Ali Ablay'ın özel haberi.
Tartıştığı kayınpederine 3. kattaki evinden saksılar fırlattı. Attığı saksılardan biri olayla hiçbir ilgisi olmayan ve o anda yoldan geçen Yaşar Yurtdere'ye isabet etti. 66 yaşındaki pazarcı yaşamını yitirdi.
Olay, 12 Temmuz günü İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşandı. İddiaya göre, İsmail Turna ile kayınpederi arasında husumet vardı. Turna, evinin önüne gelen kayınpederiyle tartışıp binanın üçüncü katından aşağı saksılar atmaya başladı.
Olayın gerçekleştiği bina.
PEYNİR TENEKESİNDEN SAKSI ÖLDÜRDÜ
Kavga sırasında binanın üçüncü katından atılan içi toprak dolu peynir tenekesi konuyla ilgisi bulunmayan Yaşar Yurtdere'nin başına isabet etti. Yurtdere'nin omuriliğinde ve omuz kemiklerinde kırıklar oluştu. Yurtdere, hastanede süren 15 günlük tedavisinin ardından taburcu olduktan sadece 2 gün sonra hayatını kaybetti.
12 GÜN HASTANEDE YATTI, TABURCU OLDUKTAN İKİ GÜN SONRA ÖLDÜ
Hayatını kaybeden 66 yaşındaki pazarcının oğlu Yaşar Yurtdere, “Babam olay sonucu felç oldu. Elini kolunu oynatamadı. Damar tıkanıklığından dolayı 12 gün kadar bir hastanede yattı. Ameliyat olduktan sonra bir kaç gün sonra zaten vefat etti.” diyerek yaşadıklarını anlattı.
Yaşar Yurtdere'nin ölümünün ardından İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli İsmail Turna'yı gözaltına aldı. Zanlı İsmail Turna "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.
Yaşar Yurtdere'nin oğlu
“YAPTIĞI ŞEYİN CEZASINI ÇEKSİN İSTİYORUM”
Acılı evlat ise, “Yaptığı şeyin cezasını çekmesini istiyorum. sonuçta bir hayat aldı, bir can aldı.” dedi.
Avukat Özlem Altun Akyol ise, “Olayın faili bu eylemi gerçekleştirirken bilerek isteyerek ve sonuçları ön görerek söz konusu eylemini gerçekleştirmiştir.” sözleriyle bu durumun insan öldürme suçu olduğunu belirtti.