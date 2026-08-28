Peynir tenekesinden yaptığı saksıyla öldürdü. Kayınpederine attı, yoldan geçen birine isabet etti

NTV İstanbul- Ali Ablay'ın özel haberi.

Tartıştığı kayınpederine 3. kattaki evinden saksılar fırlattı. Attığı saksılardan biri olayla hiçbir ilgisi olmayan ve o anda yoldan geçen Yaşar Yurtdere'ye isabet etti. 66 yaşındaki pazarcı yaşamını yitirdi.

Olay, 12 Temmuz günü İstanbul Gaziosmanpaşa 'da yaşandı. İddiaya göre, İsmail Turna ile kayınpederi arasında husumet vardı. Turna, evinin önüne gelen kayınpederiyle tartışıp binanın üçüncü katından aşağı saksılar atmaya başladı.