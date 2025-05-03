Pide fırınına kurşun yağdırdı

Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Sokak'ta plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araçtaki şüpheli, sokaktaki bir pide fırınına silahla ateş açtı.



Bu sırada fırının önünde oturan iki kişi kaçıp iş yerine sığındı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı saldırıda, şarküteri dükkanına da kurşunun isabet ettiği belirlendi.



Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

