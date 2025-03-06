Pide tezgahına terlikle bastı! Fırına 105 bin TL ceza
Sosyal medyada fırında çalışan kişinin tezgaha ayaklarıyla bastığı görüntüler paylaşılmıştı. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmeye 105 bin 274 TL ceza kesti.
Çanakkale'nin Çan ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir ekmek fırınında çalışan kişinin, pidelerin hazırlandığı tezgaha terlikle bastığı görüntüler, önceki gün sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntüler tepki çekerken İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan denetimde fırına hijyen şartlarına uygunsuzluk nedeniyle 105 bin 274 TL ceza uygulandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ramazan Pidesi
- Çanakkale
- Sosyal Medya