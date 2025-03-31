Pideci dükkanında kavga: Bir ölü, 3 yaralı

Gece yarısı Karakeçili Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde Mustafa D. (33), arkadaşı Nurettin Biçer ile birlikte eski çalıştığı pideci dükkanına gitti.



Burada Mustafa D. ile eski patronu Hüsnü Rıza T. (56) ve oğlu İlhami T. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.



Çıkan arbedede Mustafa D. ve Nurettin Biçer bıçakla, bu sırada iş yerinde olan Abdulsamet T. (27) ile babası Hüsamettin T. (55) ise yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ



İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü. Biçer, burada kurtarılamadı.



Mustafa D.'nin hayati tehlikesi sürüyor. Diğer yandan Hüsnü Rıza T., İlhami T. ile tedavileri tamamlanan Abdulsamet T. ile babası Hüsamettin T. gözaltına alındı.



Soruşturma sürüyor.

