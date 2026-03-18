Pijamasıyla ev bastı. Pompalı tüfekle ateş açtı

Sultangazi'de 14 Mart'ta akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi'deki bir eve doğru silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri harekete geçti.

Ekipler, pompalı tüfeğe ait 5 fişek buldu.

Evin sahibi C.G., polise herhangi bir husumetlisi olmadığını belirtirken ekipler saldırıyı yapan kişinin Y.A. isimli kadın olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin aracındaki aramada, yarı otomatik pompalı tüfek ile 19 fişek ele geçirildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Zanlının, "mala zarar verme", "hakaret", "kasten yaralama", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak kullanma" ve "hayasızca hareketler" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.