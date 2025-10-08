Pikap elektrikli bisiklete çarptı: 2 ölü

Kaza, akşam saatlerinde Bornova Gökdere Caddesi’nde meydana geldi. E.G. idaresindeki kamyonet, karşı yönde ilerleyen 33 yaşındaki Suriye uyruklu Osman Hacıali yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle yol kenarına savrulan bisikletin sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu M.A. ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi Osman Hacıali'nin hayatını kaybettiğini belirledi. M.A. ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonetin sürücüsü E.G. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken ilerleyen saatlerde M.A. da yaşamını yitirdi.