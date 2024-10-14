Pikap ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Hakkari-Çukurca kara yolundaki Geçimli köyü yakınında sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile pikap çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan biri ağır 6 kişi, ambulanslarla Hakkari ve Çukurca'daki hastanelere kaldırıldı.