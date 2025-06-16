Pikap kanala devrildi, baba ve iki kızı öldü

Adana'da meydana gelen trafik kazasında baba ve iki kızı hayatını kaybetti.

Kaza gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Mürseloğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Sulama kanalına bir aracın devrildiği ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler, vatandaşların da yardımıyla pikaptaki Metin Yıldırım ile kızları Aylin Gül Yıldırım ve Selin Yıldırım'ı sudan çıkardı.

Yapılan kontrollerde baba ve iki kızının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler yakınlarına teslim edilmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.