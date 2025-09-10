Pikapla çarpıştı, su kanalına devrildi: 2 kişi yaralandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde pikapla çarpışarak su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen pikap, Antakya-İskenderun kara yolu Dericiler Sitesi kavşağında otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İKİ YARALI
Çarpmanın etkisiyle su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
