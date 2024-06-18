Piknik alanı savaş alanına döndü: 5 yaralı

Konya'nın Halkapınar ilçesinde bulunan bir piknik alanında kalabalık 2 grup sopalarla birbirine saldırdı. 5 kişinin yaralandığı kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Piknik alanı savaş alanına döndü: 5 yaralı

Olay, 'nın Halkapınar ilçesinde bulunan İvriz Piknik Alanında yaşandı. Alınan bilgiye göre, kalabalık 2 grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıktı. Kalabalık gruplar sopalarla birbirine saldırdı. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Piknik alanı savaş alanına döndü: 5 yaralı - 1

Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılırken, piknik alanının savaş alanına döndüğü görüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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