Piknik alanı savaş alanına döndü: 5 yaralı

Olay, Konya'nın Halkapınar ilçesinde bulunan İvriz Piknik Alanında yaşandı. Alınan bilgiye göre, kalabalık 2 grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıktı. Kalabalık gruplar sopalarla birbirine saldırdı. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılırken, piknik alanının savaş alanına döndüğü görüldü.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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