Piknik alanı savaş alanına döndü: 5 yaralı

Olay, Konya'nın Halkapınar ilçesinde bulunan İvriz Piknik Alanında yaşandı. Alınan bilgiye göre, kalabalık 2 grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıktı. Kalabalık gruplar sopalarla birbirine saldırdı. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.