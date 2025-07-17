Piknik alanında korkutan görüntü: Sular 50 metre çekildi

Pelitözü Göleti'ne her gün geldiği anlatan Kerim Çelikbilek "Ben doğdum doğalı Bilecik'te yaşıyorum, hemen her gün Bilecik Pelitözü Gölet'ini geliyorum. Ama ilk defa bu sene bu kadar çekildiğini fark ettik. Göldeki çekilmelerin nedenleri olarak iklimsel değişiklikler ve yağışların azlığı dolayı olduğunu düşünüyorum" dedi.



Öte yandan florası zengin olan, etrafı çam ağaçlarıyla kaplı gölet, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra piknik alanlarıyla da özellikle yaz aylarında binlerce kişiyi ağırlıyor.