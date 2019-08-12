Kahramanmaraş’ın Merkez Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi'ndeki Arslanbey Mesire Alanı'nda, piknik ateşinden kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı.

Alevlere Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 arazöz, 1 su tankı ve söndürme işçileriyle müdahale etti.

Yürütülen çalışmalar sonucu söndürülen yangında 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Yetkililer, piknik yapan vatandaşlardan yaktıkları ateşlerin tamamen söndüğünden emin olmalarını istedi.