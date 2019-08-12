Kahramanmaraş’ın Merkez Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi'ndeki Arslanbey Mesire Alanı'nda, piknik ateşinden kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı.
Alevlere Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 arazöz, 1 su tankı ve söndürme işçileriyle müdahale etti.
Yürütülen çalışmalar sonucu söndürülen yangında 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.
Yetkililer, piknik yapan vatandaşlardan yaktıkları ateşlerin tamamen söndüğünden emin olmalarını istedi.
Piknik ateşi orman yangını çıkardı: 5 dönüm kül oldu
Anadolu AjansıTürkiye
Kahramanmaraş’ta piknik ateşi nedeniyle çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan yandı.
Kahramanmaraş’ın Merkez Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi'ndeki Arslanbey Mesire Alanı'nda, piknik ateşinden kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı.