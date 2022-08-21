Piknik faciayla sonuçlandı: İmam ve öğretmen boğuldu

Samsun'da piknik yapmaya gittikleri gölette imam ve onu kurtarmak için suya giren öğretmen kayınbiraderi boğularak can verdi.



Olay, Canik ilçesi Çamalan Mahallesi Tahtaçılar mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesinde imam olarak görev yaptığı öğrenilen Mustafa Balcı (38), eşi Hanife Balcı (35) ve Gümüşhane'de Türkçe öğretmeni olan kayınbiraderi Ahmet Ceylan (28) ile birlikte piknik yapmaya gitti.

İmam Mustafa Balcı serinlemek için gölete girdi ve yüzmeye başladı. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren imama eşi ve kayınbiraderi gölete atlayıp yardım etmek istedi.

Üçü de gölette kayboldu. Ailenin yardımına vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar önce Hanife Balcı'yı ardından da imam Balcı ve öğretmen Ceylan'ı göletten çıkardı.

İmam Mustafa Balcı (38) (Sağda), kayınbiraderi Ahmet Ceylan (28)﻿​ (Solda)

Baygın halde ambulansla iki ayrı hastaneye kaldırılan imam ile kayınbiraderi hayatlarını kaybederken, Hanife Balcı ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Hanife Balcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Mahalle sakinlerinden Fatih Çelik, "Köyden duyum aldık. Koşarak geldik. Yarım saat geçtiğini duyduk. Sonra ipleri belimize bağlayarak suyun içine girdik. Arkadaşların da yardımıyla suyun dibinden çektik aldık. Çıkarttık ama yüzleri mosmordu. Biz elimizden geleni yaptık" dedi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.