Piknik termosundan 5 kilogram uyuşturucu çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde araçta yapılan aramada piknik termosu içerisine gizlenmiş 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Piknik termosundan 5 kilogram uyuşturucu çıktı

il Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından yüklü miktarda sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen araç Bornova ilçesinde durduruldu.

Araçta narkotik köpeği ‘Erez'in tepki verdiği piknik yalıtım malzemesi çıkartılarak içine zulalanan 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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