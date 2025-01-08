Piknik termosundan 5 kilogram uyuşturucu çıktı
İzmir'in Bornova ilçesinde araçta yapılan aramada piknik termosu içerisine gizlenmiş 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir il Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen araç Bornova ilçesinde durduruldu.
Araçta narkotik köpeği ‘Erez'in tepki verdiği piknik yalıtım malzemesi çıkartılarak içine zulalanan 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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