Piknik tüpü bomba gibi patladı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir evde, balkondaki piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Piknik tüpü bomba gibi patladı

'nın Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 3164. Sokak'ta bir apartmanın ikinci katının balkonunda bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı.

Sesleri duyan ev sakinleri, hızla dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, alevleri büyümeden söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

"Zafer bizim" diyen subayın torunu NTV'ye anlattı: Tarihi raporu yazan Enver Erel'in öyküsü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...