Piknik yaparken orman yangınına neden olan 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da piknik yaparken orman yangınına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Yangında 4 dönüm alan ve yaklaşık 100 meşe ağacı zarar gördü.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 05.07.2022 - 17:01

Piknik yaparken orman yangınına neden olan 3 kişi tutuklandı

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Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumbağ-Şarköy yolunda devriye gezdiği esnada Süleymanpaşa ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gördü.

Ekipler durumu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye giden ekipler U.C, B.A. ve C.A'nın piknik yaparken yangına neden olduğunu belirledi.

4 DÖNÜM ALAN VE YAKLAŞIK 100 MEŞE AĞACI ZARAR GÖRDÜ

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında 4 dönüm alan ve yaklaşık 100 meşe ağacı zarar gördü.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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