Piknik yaparken yıldırım isabet etti
Bilecik'in Söğüt ilçesinde, piknik yaparken yıldırım isabet eden 34 yaşındaki ebe Gönül K. ağır yaralandı.
Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Oluklu köyünde ebe olarak görev yapan 34 yaşındaki Gönül K.'nin üzerine, köyün ormanlık alanında ailesiyle piknik yaparken telefonla konuştuğu sırada yıldırım düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi.
Ambulansla Söğüt İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gönül K., buradaki ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Gönül K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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