Piknik yapıyorlardı, baraj kapakları açılınca mahsur kaldılar
Antalya'da ırmak çevresinde piknik yapan üç kişi, akşam saatlerinde baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte su seviyesi yükselince oluşan adacıkta mahsur kaldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Manavgat Şelalesi yakınlarında su seviyesinin aniden yükselmesiyle ırmakta mahsur kalan üç kişi ekiplerce kurtarıldı.
Ulukapı Mahallesi Çaltılıbük mevkisine piknik yapmak için gelen Ömer B, Şahin Y. ve Alper K, Manavgat Irmağı üzerinde yer alan şelalenin güneyindeki adacığa çıktı.
Akşam saatlerinde baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin yükselmesi üzerine üç kişi adacıkta mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Irmakta akıntının kuvvetli olması nedeniyle AFAD koordinasyonunda Belek'te konuşlu İHH Arama Kurtarma ekibinden destek istendi.
Jandarma, itfaiye ve İHH ekiplerinin bot ile ulaştığı üçkişi güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ömer B, Şahin Y. ve Alper K'nin durumlarının iyi olduğu belirlendi.
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