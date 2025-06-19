Piknik yapıyorlardı, baraj kapakları açılınca mahsur kaldılar

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Manavgat Şelalesi yakınlarında su seviyesinin aniden yükselmesiyle ırmakta mahsur kalan üç kişi ekiplerce kurtarıldı.

Ulukapı Mahallesi Çaltılıbük mevkisine piknik yapmak için gelen Ömer B, Şahin Y. ve Alper K, Manavgat Irmağı üzerinde yer alan şelalenin güneyindeki adacığa çıktı.

Akşam saatlerinde baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin yükselmesi üzerine üç kişi adacıkta mahsur kaldı.