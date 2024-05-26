Piknik yolunda kaza: 3 yaralı

Samsun’da pikniğe giden aileyi taşıyan patpatın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Piknik yolunda kaza: 3 yaralı

Kaza, 'un Canik ilçesi Kaşyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fikri Ölmez idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı şarampole yuvarlandı.

Kazada, patpat sürücüsü Fikri Ölmez ile eşi Melahat Ölmez ve çocukları Damlanur Ölmez (11) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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