Piknik yolunda kaza: 3'ü ağır 14 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.
Kaza, eski Baskil yolu mevkisinde meydana geldi.
Pikniğe gitmek için toplanan grubu taşıyan römorklu çapa makinesi lastiğinin patlaması sonucu devrildi.
Kazada 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Baskil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır lan 3 kişi, Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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