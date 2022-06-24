Piknikçi ailenin ekmeğinden fare çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir ailenin ekmeğinin içinden çıkan 'fare' mahkemeye taşındı.

Olay, yaklaşık 1,5 ay önce yaşandı. İddiaya göre, ailesiyle birlikte piknik için alışverişe bir markete giden Alihan Taş, marketten 5 ekmek aldı.

Piknik alanında yemek için hazırlanan aileden Taş’ın eşi, ekmeğin birisini bölünce karşılaştığı manzara karşısında şok oldu.

Ekmeğin ortasında telef olmuş farenin bir kısmını gören Taş ve ailesi, markete gidip olayı anlattı.

Taş, bir yandan da Alo 174 Gıda Hattı’na ekmeğin fotoğraf ve videolarını atarak şikayette bulundu.

İŞLETMEDE FARE KAPANLARI BULUNDU



Şikayet sonrası söz konusu işletmede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemede işletmenin un deposunun arka kısmında fare pislikleri, ekmek fırının arka kısmında yerde el yapımı fare kapanı tespit edildi.



MARKETE DAVA AÇTI



İşletmeye cezai işlem uygulanırken, raporları talep eden Taş, avukatıyla birlikte markete maddi ve manevi tazminat davası açtı.

''OLAYIN ŞOKUNU ATLAMADIK''

Yaşadıklarının halen şokunda olduğunu dile getiren Alihan Taş, ekmeğin içinden fare çıkmasına anlam veremediğini ve olay sonrası Alo 174 Gıda Hattı’na şikayette bulunduğunu anlattı.



Mağdur olduklarını ifade eden Taş, “Şok olduk. Mağduruz. Böyle bir olayın başkalarının başına gelmesin istiyoruz. Marketlerin denetimlerinin sıklaştırılmasını istiyoruz” dedi.



''EKMEK ALMAYI BIRAKTIK''



Ekmeği bölen eşinin yeni doğum yaptığını ve yaşadığı olay yüzünden sütten kesildiğini ileri süren Taş, “Eşim daha yeni doğum yapmıştı. 2,5 aylık oğlumuz var. Eşim yemek yemeyince ister istemez oğlum sütten kesildi. Artık ekmek almayı bıraktım. Ekmeği kaynanam yapıp gönderiyor, onu yiyoruz. Daha olayın şokunu üzerimizden atmış değiliz” ifadelerini kullandı.



Yaşananlar sonrası müvekkilinin maddi ve manevi zarar gördüğünü belirten Taş’ın avukatı Eyüp Yıldırım ise, tazminat davasının yanı sıra savcılığa da suç duyurusunda bulunduklarını ve olayın kamu sağlığı açısından bir suç teşkil ettiğini söyledi.