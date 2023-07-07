Piknikçilerin yaktığı ateş ormanı yaktı

Eskişehir’de ormanlık alanda piknikçilerin yaktığı ateş yangın çıkardı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin erken müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 300 metrekarelik alan zarar gördü.

Piknikçilerin yaktığı ateş ormanı yaktı

Odunpazarı ilçesi Dede Mahallesi mevkisinde bulunan Bademlik Ormanı’nda piknikçilerin yaktığı ateş, orman yangınına neden oldu.

Yoğun duman görenlerin ihbarı üzerine harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 kamyonet ve 1 arazöz ile alevlere müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, büyümesi de önlendi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’nce yapılan incelemede yangının, yaklaşık 300 metrekarelik bir alanda ağaçlara zarar verdiği belirlendi.

Orman yangıyla ilgili soruşturma başlatılırken, yol açan piknikçilerin tespit edilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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