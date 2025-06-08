Piknikte ayağnı engerek yılanı ısırdı
Konya'da ailesiyle pikniğe giden Hacı Mert, engerek yılanı tarafından ayağından ısırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesi Susuz yaylasında ailesiyle pikniğe giden Hacı Mert, burada engerek yılanı tarafından ısırıldı.
Sol ayağından yaralanan Mert, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Hacı Mert’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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