Piknikte ayağnı engerek yılanı ısırdı

Konya'da ailesiyle pikniğe giden Hacı Mert, engerek yılanı tarafından ayağından ısırıldı.

Piknikte ayağnı engerek yılanı ısırdı

'nın Seydişehir ilçesi Susuz yaylasında ailesiyle pikniğe giden Hacı Mert, burada engerek yılanı tarafından ısırıldı.

Sol ayağından yaralanan Mert, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Hacı Mert’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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