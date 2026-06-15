Piknikte dereye giren çocuk boğuldu
15.06.2026 04:15
DHA
Mersin'de ailesiyle birlikte gittiği piknikte dereye giren 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Mersin'in Erdemli ilçesinde Lemas Deresi çevresinde ailesiyle piknik yapan 15 yaşındaki Suriye uyruklu Enes Muhammed Swed dereye girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.
Bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu çocuğun cansız bedeni deredeki kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu. Çocuğun cansız bedeni bulunduğu noktadan ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.