Piknikte kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur'un cansız bedenine ulaşıldı

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan Osman Ali Çimen ve Fatmana Çimen çocuklarıyla piknik yapmak amacıyla Manavgat'ın Sağırin Mahallesi Boynuzlubük mevkiinde Köprüçay Irmağı kenarına gitti.

Saat 17.00 sıralarında anne ve babası oğulları Rafettin Uğur'u gözden kaybetti. Çocuklarının ırmağa düşmüş olabileceğini düşünen Osman Çimen, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.

DÜNDEN BERİ ARANIYORDU

Bunun üzerine bölgeye Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) Timi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Su yüzeyinde ve ırmak kenarında yapılan aramada down sendromlu Rafettin Uğur Çimen bulunamadı.



Bugün sabah erken saatlerde Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK Timi, AKUT, İHH, AFAD, Antalya Büyükşehir itfaiyesi ve jandarma ekiplerinin katılımıyla arama çalışmalarına yeniden başlandı.



Karada yapılan aramalarda Rafettin Uğur Çimen'e ulaşılamadı. Çalışmalar Köprüçay Irmağı'nda yoğunlaştırıldı. Çalışmalara sualtı arama kurtarma timi de katıldı. Aramaya katılan rafting işletmesinin çalışanları kaybolduğu noktaya yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta, ırmak kenarında çocuğun cansız bedenine ulaştı.



Arama çalışmalarını Fatmana ve Osman Çimen ile yakınları da takip etti. Fatmana Çimen'in arama çalışmaları sırasında oğlu için yaktığı ağıtlar yürekleri dağladı. Ali Osman Çimen de 2007 yılında aynı ırmakta amcasının oğlunun yaşamını yitirdiğini söyledi.

KADINLARA ÇARPIP MANAVA GİRDİ