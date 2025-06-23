Piknikte kaybolan engelli çocuk 10 kilometre uzakta bulundu
Bolu'da ailesiyle gittiği yaylada kaybolan çocuk, 4 saat sonra 10 kilometre uzakta Düzce sınırlarındaki köyde bulundu.
Bolu’da, ailesiyle birlikte piknik için gittiği yaylada kaybolan 8 yaşındaki zihinsel engelli çocuk, 4 saatlik arama sonrası 10 kilometre uzaklıkta; Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Kütüklü Yaylası’nda meydana geldi.
Ailesiyle birlikte yaylaya piknik yapmaya giden kız çocuğu ormanda kayboldu.
Kızlarını bulamayan ailenin ihbarı üzerine bölgeye Bolu ve Düzce’den AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 4 saat süren çalışmasının ardından, kayıp çocuk yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Yeniyurt köyünde bulundu.
Küçük çocuğun 10 kilometre boyunca ormandan yürüyerek köye ulaştığı öğrenildi.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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