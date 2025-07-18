Piknikte korku dolu anlar: Ağacın kırılan dalı üzerlerine düştü

Konya'nın Ereğli ilçesi Atatürk Kültür Parkı'nda dün akşam saatlerinde piknik alanında bulunan ağacın kuruyan dalı kırılıp piknik yapanların üzerine düştü.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bölge güvenlik şeridiyle kapatılarak vatandaşların girişine kapatıldı.

"NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIK"



Ailesiyle piknik yaparken bir anda ağacın kırılan dalının üzerlerine düştüğünü söyleyen Vicdani Yıldız, "Mevsimlik işçi olarak Hatay'dan geldik. Burada bir şeyler yemek için oturduk. Ne olduğunu anlayamadık, bir anda üstümüze ağaç devrildi. Aracım da hasar aldı." dedi.

