Pil ve mıknatıs yutan çocuğun bağırsakları yandı
İstanbul'da 2 yaşındaki bir çocuk karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü. Yapılan tetkikler sonrasında ise doktorlar tarafından "Herhangi bir bulguya rastlanamadı." denilerek taburcu edildiği iddia edildi. Çocuğun rahatsızlığının nedeni ancak gittikleri ikinci hastanede belli oldu. Çocuğun pil ve üç mıknatıs yuttuğu ortaya çıktı. Haber: Onur Aksoy
İstanbul'da Selen ve Kürşat Macit çifti, 2 yaşındaki çocukları Mete'yi karın ağrısı şikayetiyle bir devlet hastanesine götürdü.
İddiaya göre, doktorlar filmler çekilmesine rağmen herhangi bir bulguya rastlamayıp gaz denilerek Mete'yi taburcu etti. Ancak Mete'nin ağrıları dinmedi ve ağzından köpükler çıkmaya başladı.
BU KEZ DE APANDİSİT TEŞHİSİ
Büyük korku yaşayan aile, Mete'yi hastaneye geri götürdü. Doktorlar Mete'ye bu kez de apandisit teşhisi koydu.
Bunun üzerine aile, oğullarını Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürdü.
Doktor, 2 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında bir pil ve üç mıknatıs olduğunu söyledi.
Operasyonla cisimler çıkarıldı ancak Mete'nin sağlığına kavuşmasına yetmedi. Pilin asidinden dolayı bağırsaklarının yandığını söyleyen aile, hastane hakkında suç duyurusunda bulunacağını dile getirdi.
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