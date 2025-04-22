Pil ve mıknatıs yutan çocuğun bağırsakları yandı

İstanbul'da 2 yaşındaki bir çocuk karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü. Yapılan tetkikler sonrasında ise doktorlar tarafından "Herhangi bir bulguya rastlanamadı." denilerek taburcu edildiği iddia edildi. Çocuğun rahatsızlığının nedeni ancak gittikleri ikinci hastanede belli oldu. Çocuğun pil ve üç mıknatıs yuttuğu ortaya çıktı. Haber: Onur Aksoy

Pil ve mıknatıs yutan çocuğun bağırsakları yandı

'da Selen ve Kürşat Macit çifti, 2 yaşındaki çocukları Mete'yi karın ağrısı şikayetiyle bir devlet hastanesine götürdü.

İddiaya göre, doktorlar filmler çekilmesine rağmen herhangi bir bulguya rastlamayıp gaz denilerek Mete'yi taburcu etti. Ancak Mete'nin ağrıları dinmedi ve ağzından köpükler çıkmaya başladı.

Pil ve mıknatıs yutan çocuğun bağırsakları yandı - 1

BU KEZ DE APANDİSİT TEŞHİSİ

Büyük korku yaşayan aile, Mete'yi hastaneye geri götürdü. Doktorlar Mete'ye bu kez de apandisit teşhisi koydu.

Pil ve mıknatıs yutan çocuğun bağırsakları yandı - 2 Mete'nin midesinden çıkan mıktanıs ve pil

Bunun üzerine aile, oğullarını Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Doktor, 2 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında bir pil ve üç mıknatıs olduğunu söyledi.

Operasyonla cisimler çıkarıldı ancak Mete'nin sağlığına kavuşmasına yetmedi. Pilin asidinden dolayı bağırsaklarının yandığını söyleyen aile, hastane hakkında suç duyurusunda bulunacağını dile getirdi.

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