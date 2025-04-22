Pil ve mıknatıs yutan çocuğun bağırsakları yandı

İstanbul'da Selen ve Kürşat Macit çifti, 2 yaşındaki çocukları Mete'yi karın ağrısı şikayetiyle bir devlet hastanesine götürdü.



İddiaya göre, doktorlar filmler çekilmesine rağmen herhangi bir bulguya rastlamayıp gaz denilerek Mete'yi taburcu etti. Ancak Mete'nin ağrıları dinmedi ve ağzından köpükler çıkmaya başladı.

