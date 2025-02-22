Pilavcıda kapıyı açık unuttu, öldüresiye dayak yedi: Dişleri döküldü

İstanbul'da bir kişi, tahsilat için gittiği pilavcıda kapıyı açık unuttuğu için dövüldü.

Olay, 12 Şubat Çarşamba günü Silivri ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

KAPIYI AÇIK UNUTUNCA OLANLAR OLDU

Öğle saatlerinde tahsilat yapmak için akaryakıt istasyonu içerisindeki pilavcıya giden tavuk firması çalışanı Okan Ünal, dükkana girdiğinde kapıyı açık unuttu.

İddiaya göre, bu sırada dükkanda yemek yiyen akaryakıt istasyonu çalışanları kapıyı açık unuttuğu için Ünal'a küfür ve hakaret etmeye başladı.

Ünal'ın cevap vermesi üzerine, küfür ve hakaret eden 3 kişi Ünal'a saldırdı.

KAVGAYI AYIRMAK İÇİN ÇAĞRILANLAR DA SALDIRDI

Pilavcıda çalışan kadın, kavgayı ayırmak amacıyla akaryakıt istasyonunun market kısmına koşarak orada çalışanlardan yardım istedi. Fakat, market kısmından gelen 3 kişi de, iddiaya göre kavgayı ayırmak yerine ellerinde sopalarla Okan Ünal'a saldırdı.

DİŞLERİ KIRILDI, DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU

Cep telefonundan 112'yi arayarak yardım isteyen Ünal, olay yerine gelen jandarma ekipleri sayesinde kurtuldu. Olayda 2 dişi kırılan Okan Ünal, hastaneden aldığı darp raporu ile birlikte savcılığa giderek şikayette bulundu.