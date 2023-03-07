Pilot Albay Oğuzhan Adalıoğlu pervane çarpması sonucu şehit oldu

Deprem bölgesinde helikopter pervanesinin çarptığı Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu şehit oldu.

Pilot Albay Oğuzhan Adalıoğlu pervane çarpması sonucu şehit oldu
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Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde birlikte çalıştığı Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun, helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada, pervanenin çarpması sonucu şehit düştüğünü bildirdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım, kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu şehit düşmüştür" dedi.

Şehit Adalıoğlu’nun cenazesi 01:30'da Kahramanmaraş Havaalanında düzenlenecek törenin ardından Ankara'ya getirilecek.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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