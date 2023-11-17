Pilotun evini soyan hırsızlar yakalandı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Göktürk Mahallesi'nde pilot Ç.T.’nin evine giren hırsızlar, 300 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalarak kaçtı.
Mağdurun şikayeti üzerine polis güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Görüntülerde iki kadın hırsızın olay sonrası rahat tavırlarla binadan ayrıldıkları görüldü.
Polis ekipleri, kısa sürede kimliklerini tespit ettikleri hırsızları evlerinde gözaltına aldı.
Yakalanan Gülay M.'nin 29, Selma D.'nin ise 18 suç kaydı olduğu belirlendi.
Hırsızlık zanlıları adliyeye sevk edildi.
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