Pınar bebeğini kucağına alamadan yaşam mücadelesini kaybetti

Muğla'da kullandığı otomobilin tarlaya uçması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybeden Pınar Kaya, son yolculuğuna uğurlandı. Kaya'nın sezaryenle dünyaya bir kız çocuğu getirdiği öğrenildi.

Pınar bebeğini kucağına alamadan yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, 8 Temmuz'da saat 17.30 sıralarında Menteşe ilçe merkezinde meydana geldi.

Düğerek Mahallesi'nden Menteşe yönüne giden Pınar Kaya yönetimindeki otomobil, kontrolden çıktı.

Kaya'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, daha sonra yol kenarındaki tarlaya uçtu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi.

Pınar bebeğini kucağına alamadan yaşam mücadelesini kaybetti - 1

KIZI DOĞDU

Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve 37 haftalık hamile olduğu öğrenilen Kaya, sezaryenle kız çocuğu dünyaya getirdi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Pınar Kaya, dün 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Bebeğini kucağına alamadan ölen Kaya'nın cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Kurşunlu Camisi'ne getirildi.

Cenazeye Pınar Kaya'nın eşi Onur Kaya, kayınpederi Mustafa Kaya, kayınvalidesi Faden Pala, arkadaşları ve yakınları katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından cenaze, Menteşe Yeni Mezarlığa defnedildi. Öte yandan hastanedeki bebeğin durumunun iyi olduğu bildirildi.

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