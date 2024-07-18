Pınar bebeğini kucağına alamadan yaşam mücadelesini kaybetti

Kaya'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, daha sonra yol kenarındaki tarlaya uçtu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi.

KIZI DOĞDU



Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve 37 haftalık hamile olduğu öğrenilen Kaya, sezaryenle kız çocuğu dünyaya getirdi.



Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Pınar Kaya, dün 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.



Bebeğini kucağına alamadan ölen Kaya'nın cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Kurşunlu Camisi'ne getirildi.



Cenazeye Pınar Kaya'nın eşi Onur Kaya, kayınpederi Mustafa Kaya, kayınvalidesi Faden Pala, arkadaşları ve yakınları katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından cenaze, Menteşe Yeni Mezarlığa defnedildi. Öte yandan hastanedeki bebeğin durumunun iyi olduğu bildirildi.