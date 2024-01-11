Pınar Damar’ın katili için istenen ceza belli oldu

İstanbul Bağcılar’da kayıp olarak aranırken cesedi bulunan Pınar Damar’ın ölümüne ilişkin Metin Aydın’ın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.
Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Metin Aydın bulunduğu cezaevinden getirilirken, Damar’ın ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.
Mütalaada Damar’ın sanığın imam nikahlı eşinin kuzeni olduğu kaydedildi.
Damar’ın boyun basısına bağlı olarak yaşamını yitirdiği sanığın ise, alnının sol kısmında ve kaşının üstünde yara izinin bulunduğu belirtildi.
ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE CİNSEL SALDIRIYA UĞRADI
Adli Tıp Kurumu raporuna göre Damar’ın genital muayenesinde 2 adet kanamalı yırtık olduğu tespit edildi. Damar’ın tırnaklarından elde edilen DNA örnekleriyle sanığın DNA örneklerinin uyumlu olduğu da kaydedilirken, eteğindeki lekenin de sanığın genotip özelliklerine uyumlu olduğu ve Pınar Damar’ın öldürülmeden önce cinsel saldırıya maruz kaldığına yer verildi.
Metin Aydın’ın Pınar Damar’a cinsel saldırıda bulunduğu esnada boğazını sıkarak kasten öldürdüğü de mütalaada anlatıldı.
Aydın hakkında kadına karşı kasten öldürme ve ölümle sonuçlanan cinsel saldırı suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan ise, 3 yıldan 10 yıl 6 aya kadar cezalandırılması talep edildi.
Mahkeme mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı erteledi.
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