Pınar Damar’ın katili için istenen ceza belli oldu

ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE CİNSEL SALDIRIYA UĞRADI



Adli Tıp Kurumu raporuna göre Damar’ın genital muayenesinde 2 adet kanamalı yırtık olduğu tespit edildi. Damar’ın tırnaklarından elde edilen DNA örnekleriyle sanığın DNA örneklerinin uyumlu olduğu da kaydedilirken, eteğindeki lekenin de sanığın genotip özelliklerine uyumlu olduğu ve Pınar Damar’ın öldürülmeden önce cinsel saldırıya maruz kaldığına yer verildi.



Metin Aydın’ın Pınar Damar’a cinsel saldırıda bulunduğu esnada boğazını sıkarak kasten öldürdüğü de mütalaada anlatıldı.



Aydın hakkında kadına karşı kasten öldürme ve ölümle sonuçlanan cinsel saldırı suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan ise, 3 yıldan 10 yıl 6 aya kadar cezalandırılması talep edildi.



Mahkeme mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı erteledi.