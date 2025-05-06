Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti

Gülçin ve Said Vedat Eczacıbaşı'nın kızı Saffet Pınar Eczacıbaşı'nın hayatını kaybettiği açıklandı.



Eczacıbaşı ailesinin üçüncü kuşak temsilcilerinden olan Pınar Eczacıbaşı iş dünyasının yanı sıra, kültür ve sanat alanında da aktif rol aldı.



Pınar Eczacıbaşı için 8 Mayıs Perşembe günü Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak, ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecek.

PINAR ECZACIBAŞI KİMDİR?



Pınar Eczacıbaşı, Işık lisesi'nin ardından lisans eğitimini ABD’deki New Hampshire Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamladı. Türkiye’de Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisansı yaptı.



Eczacıbaşı İlaç’ta iş hayatına adım attı. Tekstilbank ve ING Barings’te yöneticilik görevlerinde bulundu. 2004 yılında GP-Trust şirketini kurdu ve dünya çapında yatırımcılara finansal danışmanlık yaptı.



Avrupa Yatırım Fonu bünyesindeki girişimlerde stratejik görevler aldı ve TGIF (Turkey Growth and Innovation Fund) yatırım komitesinde yer aldı. Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu başkanı.

Pınar Eczacıbaşı hiç evlenmedi ve çocuğu bulunmuyor.