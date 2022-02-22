Pınar Gültekin cinayeti: Yanan varili sordum kokoreç dedi

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada tutuksuz yargılanan sanıklardan Mertcan Avcı tutuklandı.

Katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın kardeşi olan Mertcan Avcı'nın cinayete yardım ettiğine yönelik "kuvvetli suç şüphesi" olduğu belirtiliyor.

Zanlı mahkemedeki ifadesinde ağabeyinin yayladaki evin deposunda bira sayımı yaparken kendisini yardıma çağırdığını söyledi.

Eve geldiğinde balkondaki varilde devam eden yangını gördüğünü söyleyen Mertcan Avcı, "Varilin hizasındaki asma yapraklarının yandığı dikkatimi çektiği için ağabeyime ne yaktığını sordum. Bana Cüce Bar'da bozulduğu için getirdiği kokoreçleri ve çöpleri yaktığını söyledi" dedi.

"VARİL HARIL HARIL YANIYORDU"

"Bu sırada varildeki ateş harıl harıl yanmaya devam ediyordu" diyen Avcı, "Ben o akşam arkadaşlarımla buluşacağım için üzerimdeki kıyafetlerin kirlenmemesi düşüncesiyle ve hava çok sıcak olduğundan belirttiğim şekilde yanmaya devam eden varile yaklaşmadan, birkaç metre uzağından geçerek doğrudan depoya indim ve sayım yapmaya başladım" ifadelerini kullandı.

Mertcan Avcı ve katil zanlısı Cemal Metin Avcı (Sağda)

"ŞÜPHELENMEDİM"



Ağabeyinin durumunda herhangi bir tedirginlik ve panik hali olmadığını belirten Avcı, şunları söyledi:



"Bu sırada pis bir koku aldım. Daha önce bozulmuş kokoreç koklamadığımdan ve ağabeyim bozulmuş kokoreçlerle çöpleri yaktığını söylediğinden, daha önce hissettiğimi hatırlamadığım bu pis kokunun ağabeyimin söylediği şeyleri yakmasından kaynaklı olduğunu düşündüm ve herhangi bir şüpheye kapılmadım. Bu nedenle varile bakma gereği duymadım."



"EVDEN ÇIKARKEN YANMAYA DEVAM EDİYORDU"



Avcı, evden ayrılan ağabeyinin yaklaşık 1,5 saat sonra geri dönerek kendisinden gitmesini istediğini belirtti. Evden çıkarken balkondaki varilin yanmaya devam ettiğini dile getiren Avcı, "Varilin içindeki yangın şiddetini kaybetmişti ama yanmaya devam ediyordu, üzerinden duman çıkıyordu. Ben aynı şekilde, yani geldiğim gibi varilin birkaç metre uzağından yürüyerek geçtim. Yayla evinden ayrılıp Cüce Bar'a geldim" diye konuştu.



SUÇLAMALARI REDDETTİ



Daha sonradan bara gelen ağabeyinin isteği üzerine bira almaya yardım etmek için yeniden yayla evine geçtiklerini söyleyen Avcı, "Balkonda yanar halde gördüğüm varili bu defa balkonda görmedim. Depoya gitmediğim için varilin depoda olup olmadığını da görmedim" dedi.



Pınar Gültekin'i tanımadığını iddia eden Avcı, cinayete karışmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti.