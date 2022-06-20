Pınar Gültekin davasında 13. duruşma

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Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Cemal Metin Avcı bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Davanın 13. duruşması Muğla 3. ağır ceza mahkemesinde yapılıyor.

Pınar Gültekin davasında cinayet sanığı Cemal Metin Avcı "ağırlaştırılmış müebbet hapis"le yargılanıyor.

Suça iştirakle yargılanan kardeşi Mertcan Avcı için de aynı ceza talep ediliyor. Daha önceki duruşmalarda Avcı'nın annesi, babası, iş ortağı ve eski eşine “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” iddiaları yöneltilmişti.13'üncü duruşmada 6 sanığın son sözlerini söylemesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.



SANIK İTİRAF ETTİ



Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i

