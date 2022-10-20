Pınar Gültekin davasında dosya tekrar yerel mahkemede

Pınar Gültekin cinayeti davasında yapılan istinaf başvurusu, usulde eksiklikler olduğu gerekçesiyle geri gönderildi.

Pınar Gültekin davasında dosya tekrar yerel mahkemede

İlişkili Haberler

Pınar Gültekin davasında tepki çeken kararın gerekçesi açıklandı

Pınar Gültekin davasında tepki çeken kararın gerekçesi açıklandı

Pınar Gültekin cinayeti davasında yapılan istinaf başvurusu usulde eksiklikler olduğu gerekçesiyle hükmü veren mahkemeye geri gönderildi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, yapılan istinaf başvurusunda, gerekçeli kararın tebliğ aşamasında bir takım usul eksiklikleri olduğuna karar verdi.

Bu sebeple başvurunun yeniden incelenmek üzere hükmü veren mahkemeye geri gönderildiği öğrenildi.

'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Cemal Metin Avcı'nın cezası, uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü. Mahkeme, Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ve diğer sanıkların beraatine hükmetmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da Avcı kardeşler hakkında verilen kararları istinafa taşımıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...