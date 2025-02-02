Pınar Gültekin davasında yeni gelişme: Yargıtay "canavarca değil" dedi

Muğla'da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürüldü.



Gültekin'in katili, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Avukatları itiraz etti.



İddiaya göre, Yargıtay mahkemenin kararını bozdu. Avcı'nın tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan değil niteliksiz kasten öldürme suçundan haksız tahrik uygulanarak yargılanmasını istedi.

KARARA TEPKİ



Karara aile de tepki gösterdi.



Gültekin'in avukatı Rezan Epözdemir, "Buna rağmen burada canavarca his yok diyorsa, bu artık sözün bittiği yerdir. Özneden yola çıkıyorum yükleme doğru tıkanıyorum. Son derece üzücü bir karar." dedi.



"Siz bir insanı diri diri yakıyorsanız bu adli tıp raporuyla da kesinleşmişse sen buna canavarca his yok diyorsun." diyerek tepki gösteren Epözdemir, "Burada niteliksiz kasten öldürme var diyorsun. Haksız tahrik var diyorsun. Bunu anlamak çok güç." ifadelerini kaydetti.

11 YIL SONRA TAHLİYE EDİLEBİLİR



Mahkeme iddia edilen bu kararı uygularsa Pınar Gültekin'in katil zanlısının cezası düşebilir.



Epözdemir, Yargıtay'ın kararının uygulanması durumunda katilin 11 yıl cezaevinde kaldıktan sonra salıverme ve denetimli serbestlikten faydalanacağını dile getirdi. Epözdemir, "Umut ediyoruz, bölge adliye mahkemesi bu karara direnir süre. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gider." dedi.