Pınar Gültekin'in acılı babası isyan etti: "Bir insanı diri diri yakmak canavarca his değilse nedir?"

Pınar Gültekin cinayetinde, Yargıtay 1. Ceza dairesi "canavarca his yok" dedi, Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası oy çokluğu ile bozuldu.



Tartışma yaratan bozma kararına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesine yapılan itirazda, Avcı'nın öldürme kararında "sebat ve ısrar ettiği" belirtildi. Eylemin tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçunu oluşturduğu kanaatine varıldığı ifade edildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması talep edildi.



Yargıtay'ın kararına Pınar'ın babası Sıddık Gültekin tepkili. Eğer karar değişmezse, 27 yaşındaki Gültekin'i diri diri yakan ve üzerine beton döken katil Cemal Metin Avcı 2 buçuk yıl sonra cezaevinden tahliye olabilir.

ACILI BABA İSYAN ETTİ



Acılı baba Sıddık Gültekin, katıldığı programda karara tepki gösterdi. Gültekin, "Bu kararla kızımın gözümün önünde yeniden canlı canlı yakıldığını gördüm, izledim. Gerçekten kararı duydum duyalı kelimeler boğazımda düğümlü. Ben şu anda ‘keşke kızım kurşunla öldürülseydi' diyorum. Ölüm seçiyorum. ‘İşkenceyle değil kurşunla öldürülseydi' diyerek ölüm seçiyorum." diyerek isyan etti.

