Pınar Gültekin'in acılı babası isyan etti: "Bir insanı diri diri yakmak canavarca his değilse nedir?"
Muğla'da Pınar Gültekin'i yakan ve üzerine beton döken Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, cinayetin "canavarca hisle" işlenmediği gerekçesiyle bozulmuştu. Başsavcılık karara itiraz etti. Pınar Gültekin'in babasından da sert tepki var.
Pınar Gültekin cinayetinde, Yargıtay 1. Ceza dairesi "canavarca his yok" dedi, Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası oy çokluğu ile bozuldu.
Tartışma yaratan bozma kararına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesine yapılan itirazda, Avcı'nın öldürme kararında "sebat ve ısrar ettiği" belirtildi. Eylemin tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçunu oluşturduğu kanaatine varıldığı ifade edildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması talep edildi.
Yargıtay'ın kararına Pınar'ın babası Sıddık Gültekin tepkili. Eğer karar değişmezse, 27 yaşındaki Gültekin'i diri diri yakan ve üzerine beton döken katil Cemal Metin Avcı 2 buçuk yıl sonra cezaevinden tahliye olabilir.
ACILI BABA İSYAN ETTİ
Acılı baba Sıddık Gültekin, katıldığı programda karara tepki gösterdi. Gültekin, "Bu kararla kızımın gözümün önünde yeniden canlı canlı yakıldığını gördüm, izledim. Gerçekten kararı duydum duyalı kelimeler boğazımda düğümlü. Ben şu anda ‘keşke kızım kurşunla öldürülseydi' diyorum. Ölüm seçiyorum. ‘İşkenceyle değil kurşunla öldürülseydi' diyerek ölüm seçiyorum." diyerek isyan etti.
"PLANLANARAK, TASARLANARAK KATLETİLDİ"
Kızının canice, planlarak ve tasarlanarak katledildiğini söyleyen baba Gültekin, "Bir baba için bu çok ağır. Cenin şeklinde iple bağlıyor, varile koyuyor. Üstüne odun atıyor, benzin döküyor. Adalete güvenmezsem kime güveneceğim? Şaşırdım kaldım." diye konuştu.
"BİR İNSANI DİRİ DİRİ YAKMAK CANAVARCA HİS DEĞİLSE NEDİR?"
Baba Sıddık Gültekin, dinmeyen acısını "Söyleyecek bir sözüm kalmadı" diyerek anlattı. Zaman zaman gözyaşlarına boğuldu. Baba Gültekin, "Tüm deliller ortadayken bu nasıl bir haksızlık? Adli Tıp raporunda bile "diri diri yakılmış" diyor. Bir insanı diri diri yakmak canavarca his değilse nedir? Adalet ölmüştür bu kararla. Yazıklar olsun. Kardeşi de cinayete yardım ve yataklık etmişti ona da 4 yıl verdiler, ödüldü sanki'' diye konuştu.
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