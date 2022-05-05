Pınar Gültekin'in annesine 4 yıl 4 ay hapis istemi

Muğla’da öldürülen Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin’in mahkeme salonunda katil zanlısı Cemal Metin Avcı için söylediği sözler nedeniyle hazırlanan iddianame kabul edilirken, 4 yıl 4 ay hapis talep edildi.



Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 14 Şubat’ta görülen davanın 10’uncu duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Cemal Metin Avcı’ya, acılı anne Şefika Gültekin, "Seni öldüreceğim, öldüreceğim köpek. Sen niye orada konuşuyorsun köpek" dedi. Bu ifadeler duruşma tutanağında da yer aldı.



Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin'in söylediği bu sözler üzerine hakkında iddianame hazırlandı. Cumhuriyet Savcısı Sevcan Erciyas tarafından hazırlanan iddianamede, Şefika Gültekin’in eyleminin duruşma tutanağı ile doğrulandığı, olayın duruşma salonunda gerçekleştiği, Cemal Metin Avcı’nın şüpheliden şikayetçi olduğu bilgisi yer aldı.



Uzlaştırma hükümlerini müşteki Cemal Metin Avcı kabul etmeyince kamu davası açıldı.

Pınar Gültekin’in annesi için 'tehdit ve hakaret' suçlamasıyla 4 yıl 4 ay hapis istendi. Duruşmanın 10 Ekim tarihinde görülmesine karar verildi.



Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Kızları hunharca katledilmiş ailenin hak arama mücadelesi karşısında 2 yıldır dosya ve deliller ortadayken, faillere gerekli cezayı veremeyen yargının acılı bir annenin duruşmada söylediği sözler üzerine bu kadar hızlı reaksiyon gösterip, Şefika Gültekin hakkında kamu davası açması, manidar ve düşündürücüdür. Bu durum kamu vicdanını rahatsız etmektedir. Hukuki sürecin takipçisi olacağız” dedi.

