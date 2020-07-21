Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu (Üniversite öğrencisi 5 gündür kayıptı)

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Muğla'da günlerdir kayıp olan Pınar Gültekin'den acı haber geldi.

27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeninin bulunduğu bildirildi.

Genç kadının cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu.

Arama sonucunda bir varilin içerisinde Gültekin'in cesedinin toprağa gömülüdüğü tespit edildi.



Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili C.M.A. gözaltına alındı.



BAĞ EVİNE GÖTÜRÜP ÖNCE DÖVÜP, SONRA BOĞMUŞ

Yapılan araştırmalarla cinayetin detayları da ortaya çıkmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar'ı kendisine ait bağ evine götürdü. Burada çıkan tartışmada döverek darp ettiği Pınar, bayıldı. C.M.A. da genç kızı boğarak öldürdü.



CANSIZ BEDENİNİ VARİLE KOYUP, TAŞIMIŞ



Pınar'ın cansız bedenini de varile koyup, ormanlık alana götürüp attı.



Şüpheli C.M.A.'nın ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.



PINAR GÜLTEKİN'İN KAYBOLMASI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü, yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktı.

Ailesi İstanbul'da yaşayan Pınar'a, ablası Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı. Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla’ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı’na kayıp ihbarında bulundu.

Harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, Pınar'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Pınar Gültekin'in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM'de görüldüğü saptandı. Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı.