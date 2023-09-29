Pınar Selek’in ifadesinin uluslararası adli yardımlaşmayla alınması talebine ret

Mısır Çarşısı’nda 9 Temmuz 1998’de 7 kişinin ölümüne, 127 kişinin ise yaralanmasına yol açan patlamaya ilişkin davada, hakkındaki beraat kararı Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından 4’üncü kez bozulan Pınar Selek ile sanık Abdulmecit Öztürk’ün yeniden yargılanmasına devam edildi.



İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Selek’in avukatları, ayrıca Selek’in hem avukatı hem de babası olan Alp Selek hazır bulundu.



Duruşmaya diğer sanık Abdulmecit Öztürk’ün avukatı da katılırken, çok sayıda yabancı izleyici ile Fransız Barosu avukatları da izleyici olarak yer aldı.



Mahkeme başkanı, istenen cezanın 5 yılın üzerinde olması nedeniyle yasa gereği Fransa’da yaşayan Pınar Selek’nin ifadesinin uluslararası adli yardımlaşma yoluyla alınamayacağını belirtti.



Başkan ayrıca, Fransız adli makamlarına Selek’in iadesi için talepname gönderildiğini ancak eksikler olduğu gerekçesi ile yazının iade edildiğini, Adalet Bakanlığı’nın yazıyı düzelterek Fransa Adalet Bakanlığı’na yolladığını, Fransız adli makamlarından henüz bir cevap gelmediğini, bir bilgilendirme de yapılmadığını söyledi.



“DAVA BAŞLADIĞINDA 64 YAŞINDAYDIM, ŞİMDİ 93 YAŞINDAYIM”



Duruşmada savunma yapan avukat Alp Selek, “25 yılı geçmeye başladı. İnsanlar yaşlandı. Bir kısmı öldü. O tarihte yeni doğan çocuklar bugün avukat oldu, Pınar'ı savunuyor. Fakat bu sahteliklerle dolu dosya ne Yargıtay’da okundu ne başka bir yerde incelendi. Bu dava sahteliklerle dolu, haksız bir dava. Bu aşamada savunma yapmama durumundayız. Mevcut yasaya göre Pınar’ın ifadesinin alınmasını beklemek zorundayız. Fazlada söylenecek bir şey yok. İnsanları bitiren bir dava. Kırmızı bülten çıkarılmasını gerektirecek bir durum yok. 25 yıl oldu. Dava başladığında 64 yaşındaydım. Şimdi 93 yaşındayım. Bu davanın sonucunu görmek istiyorum.” dedi.



Sanık Abdülmecit Öztürk’ün avukatı Mehmet Erbil ise savunmasında tutuklamaya yönelik yakalama kararının kaldırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, Pınar Selek’e atılı suça istenen cezanın müebbet hapis olduğunu ve savunmasının mahkeme huzurunda alınması gerektiğini belirterek, savunmasının uluslararası adli yardımlaşma yoluyla alınmasına ilişkin talebin reddine karar verdi.



Sanık Selek hakkında yokluğunda çıkartılan tutuklama kararının devamına ve kırmızı bülten talebinin sonucunun beklenmesine hükmeden heyet, Abdülmecit Öztürk hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



Duruşmanın ardından söz isteyen Sınır Tanımayan Savunma Avukatlarından Françoise Cotta “Pınar Selek’in babası Alp Selek gibi ben de bu davanın sonucunu görmek istiyorum. Pınar Selek’in Fransız vatandaşı olduğunu hatırlatarak, siz bu davanın kaç yıl daha süreceğini öngörüyorsunuz onu sormak istiyorum” dedi.



Mahkeme başkanı da “Hakimler kararlarıyla konuşur. Kararlarla düşüncesini belirtir.” diye yanıt verdi.