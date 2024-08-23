Pınarhisar'da barajlara balık bırakıldı

Kırklareli’de jandarma ekipleri tarafından Pınarhisar ilçesindeki barajlara balık bırakıldı.

Pınarhisar'da barajlara balık bırakıldı

Pınarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Çayırdere ve Kurudere barajlarında balık popülasyonunu artırmak amacıyla balık salınımı faaliyeti gerçekleştirdi.

Faaliyet kapsamında yerel sulak alanların ekosistem dengesinin korunmasına katkı sağlamak amacıyla barajlara çeşitli türlerde balıklar bırakıldı. Barajların doğal yaşam alanlarının zenginleştirilmesi hedeflenirken, bölgedeki su ürünleri potansiyelinin artırılması amaçlandı.
Faaliyete katılan ekiplerin özverili çalışmaları ile çevre bilincinin artırılmasına yönelik projelere devam edileceği ifade edildi.

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