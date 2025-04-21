Pınar'ı yakarak öldürdü, davası ölümüyle düştü

Antalya'da eski eşi Gürhan Üzer tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan ve 19 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Pınar Zorlu'nun ölümüne ilişkin dava, sanığın hayatını kaybetmesiyle sona erdi.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülmesi planlanan ikinci duruşmada, mahkeme heyeti, sanık Gürhan Üzer'in ölümü nedeniyle ceza yargılamasının düştüğünü açıkladı.

CENAZESİNE AİLESİ SAHİP ÇIKMADI

Gürhan Üzer'in, şubat ayından bu yana Antalya Şehir Hastanesinde pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü, dördüncü evreye ulaşan hastalığı nedeniyle organ yetmezliği yaşadığı ve uzun süredir yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

21 Nisan'da yapılması planlanan duruşmadan iki gün önce yaşamını yitiren Üzer'in cenazesine ailesi sahip çıkmadı.

Zorlu ailesi, cenazenin Antalya'ya defnedilmesini istemediklerini belirterek gerekli girişimlerde bulundu. Gürhan Üzer'in cenazesi, ailesinin de talep etmemesi üzerine memleketi İstanbul'a gönderildi.