Pınar'ın katilinin eşi boşanmak için dilekçe verdi

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi Eda Avcı'nın boşanma davası için dilekçe verdirdiği öğrenildi.

Olaydan sonra psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Eda Avcı, avukatı aracılığıyla Muğla Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

Eda Avcı'nın vekaletini alan avukat adliyeye giderek dilekçeyi mahkemeye teslim etti.

"KENDİSİ DE MAĞDUR KONUMDA"

Avukat Doğukan Uzakgiden geçen pazartesi yaptığı açıklamada, "Yaşanan bu olaylardan dolayı takdir edersiniz ki müvekkilim büyük bir travma geçirmektedir. Kendisi de bu konuda mağdur durumdadır" ifadelerini kullanmıştı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kaybolmuştu.



Ailesinin başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarında şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etmişti.



Zanlı Avcı sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklanmıştı.

PINAR GÜLTEKİN, ZANLIYI SOSYAL MEDYADAN ENGELLEMİŞ