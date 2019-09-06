Galata bölgesinin ilk çeşmelerinden biri olan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait Beyoğlu Yanikkapı Sokak'taki 450 yıllık Pir Mehmed Çeşmesi'nde yaşanan restorasyon faciası sonrası kurumlar harekete geçti.

Hürriyet gazetesinden Fırat Alkaç'ın haberine göre, restorasyon çalışması durdurularak sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı. Çeşmenin etrafı ise demir levhalarla kapatıldı.

Istanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) açıklamasında, yapılan incelemeye göre çeşmenin bir bölümünün yıkıldığı, bu kısmın sac levha ve metal paravanla kapatıldığı belirtildi. Ayrıca, duvarı oluşturan taşların numaralandırıldıktan sonra sökülüp aynı malzeme ile aslına uygun olacak şekilde yapı masına ilişkin karara rağmen buna uyulmadığı, sökülen özgün yapı taş larının çeşme mahallinde yer almac ğı belirtildi. .



Restorasyon faciası sonrasi balyoz ve levyelerle kırılan Pir Mehmed Çeşmesi'ndeki tarihi duvar taşlarının moloz olarak götürüldüğü ve çöpe döküldüğü iddia edildi. Çeşmenin bulunduğu sokakta esnaf olan Mehmet Turgut "Işçiler çeşmeyi kırmaya başladıklarında molozlan bir kenara topladılar. Sonra çuvala koyup götürdüler. Biz o zaman şüphelendik. Sorduğumuzda tarihi taşları boş bir alana dökeceklerini söylediler. Tarihi taşlar çöpe atılmış” dedi.

Bir diğer esnaf ise “Taşlar çeşmenin etrafında duruyordu. Çalışanlar taşları alıp götürmeleri konusunda çöp toplayıcılarından rica ediyordu. Taşların çuvallara koyulduğunu gördüm" dedi.

İBB'nin açıklamasında onaylı projeye uygun olmayan, kusurlu çalışmanın durdurulduğu, söz konusu uygulama ile ilgili adli ve idari işlemler başlatıldığı da vurgulandı.





